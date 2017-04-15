تعيين عبد الرحمن اليوسفي قائدا شرفيا كبيرا لجمعية أصدقاء غوتنبورغ ( فرع لمغرب)

المسائية العربية اختيار عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول في حكومة التناوب ( 1998 /2002 )، قائدا شرفيا كبيرا للجمعية ، وهي أعلى رتبة تمنحها جمعية أصدقاء غوتنبورغ ( فرع لمغرب) هي التفاتة انسانية، واعتراف نبيل بمناضل يساري ، وسياسي نقش اسمه بالحروف البارزة في العديد من المحطات التاريخية. اليوسفي بدوره، عبر عن سعادته لهذا التشريف ، ولمشاركته في هذا اللقاء ، المتميز الذي تميز بحضور قوي لأعضاء فروع الجمعية في كل من فرنسا وسويسرا والمغرب . الجمعية ارتات ايضا الرفع من رتب بعض الاعضاء الى رتب اعلى، كاعتراف بالمجهودات التي بدلوها وما زالوا يبدلونها من أجل الرقي بخدمات الجمعية وتكوير أدائها، وكان ذلك خلال اللقاء نفسه، والذي حضره مسؤولون من عوالم السياسة والثقافة والاقتصاد ، وتجدر الإشارة إلى أن جمعية أصدقاء غوتنبورغ ، رأت النور سنة 1979 بفرنسا ، قبل أن يتوسع مجالها من خلال عمليات توأمة على المستوى العالمي . وتعمل جمعية أصدقاء غوتنبورغ ، ومتخلف فروعها على المستوى العالمي ، من أجل الدفاع عن الكتابة وكذا النهوض بالثقافة والمعرفة .