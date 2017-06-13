تفكيك شبكة اجرامية وصفت بالخطيرة بعد مطاردة أمنية هوليودية بمراكش

المسائية العربية قالت مصادر مطلعة إن عناصر الأمن تمكنوا، يوم الجمعة 9 يونيو الجاري، من تفكيك شبكة اجرامية وصفت بالخطيرة بعد مطاردة أمنية هوليودية. وأوضحت نفس المصادر، أن بفضل كاميرا المراقبة المتواجدة بجوار عرصة مولاي عبد السلام على مستوى القصر البلدي بشارع محمد الخامس، تمكنت غرفة المراقبة الأمنية بولاية أمن مراكش من الوقوف على تفاصيل اعتراض أربعة شبان وفتاة طريق سيدة قبل أن يعمدوا إلى الاعتداء عليها وسلبها هاتفها النقال تحت التهديد. هذا، وتم ربط الاتصال بفرقة للدراجين الذين انتقلوا على وجه السرعة إلى مكان وقوع الجريمة حيث انطلقت مطاردة أمنية للجناة الذين كانوا على متن دراجات نارية من نوع “س 90” قبل أن يتم اعتقالهم.