معلومات حول تقطير زهر شجرة النارنج المعروفة بشجرة الزنبوع فيديو
المسائية العربية
السي حميد عون خدمة بمؤسسة التعليم العمومي ابن صفرة مراكش عرف بحيويته وخفة روحه، كان ولوعا بتقليم الازهار، وغرس النباتات وتزيين الحديقة المدرسية، وكان سباقا لعرض الخضر الخالية من السموم ّ ” Bio”
بعد احالته على المعاش، ومن اجل كسب لقمة عيش نظيفة، وإعالة اسرته ،خبَّر مجموعة من المهن الموسمية التي يتقنها ويتحكم في آلياتها، كما يعد أحد الضالعين في تقطير زهر شجرة النارنج المعروفة بشجرة الزنبوع، التقته المسائية العربية خلال فعاليات زهرية مراكش التي تنظمها جمعية منية مراكش في دورتها السادسة، وهو تقليد سنوي لاحياء مراسيم تقطير ماء الزهر، وادلى بمعطيات مفيدة حول تقطير زهرة النارنج اي الزنبوع