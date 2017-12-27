تكسير سيارات السكان وسرقة محتوياتها بحي الشرطة بمراكش

المسائية العربية في الوقت الذي شددت الدوريات الامنية بولاية مراكش حملاتها داخل الاحياء الشعبية وبعض الشوارع والازقة بهذف ضبط المبحوث عنهم، والتحقيق من هوية المشتبه فيهم، والحد من الاختلالات التي تشهدها بعض النقط الاستراتيجية بمراكش، تشهد زنقة محمد الملاخ بمحيط العمارات السكنية لحي الشرطة مجموعة من السرقات ، والتي تستهدف السيارات الراسية بالحي، حيث يعمد اللص او اللصوص الى تكسير الزجاج الجانبي للسيارة، قبل العبث بمحتوياتها، وسرقة ما غلا ثمنه، وقل حجمه. إلى جانب الاعتداءات الكثيرة التي تعرض لها عدد من الضحايا السياح وخاصة العنصر النسوي، حيث يعمد لصوص الدراجات النارية الى نشل الحقائب اليدوية والهواتف النقالة، مستغلين انفتاح الزقاق على مجموعة من الممرات التي تسهل هروبهم, وقد تقدم عدد من السكان بالشكايات لذى الدائرة الامنية الاولى، قصد تكثيف جهود الدوريات الامنية والالتفات الى هذا الحي الذي اصبح ممرا رئيسيا ومعبرا للسياح.