تكليف احمد اوشيشة بمهمة تدبير المديرية الإقليمية بمراكش

المسائية العربية

تم تكليف السيد أحمد أوشيشة بمهمة تدبير المديرية الإقليمية بمراكش، ابتداء من يوم الخميس 08 شتنبر 2016.

ويشغل المدير الإقليمي المكلف الجديد، حاليا، مهمة رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية بأكاديمية مراكش آسفي، بعد أن تم تثبيته في هذا المنصب، من طرف السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في إطار الحركية الأخيرة التي شهدتها الأكاديمية.