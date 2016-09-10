تكليف احمد اوشيشة بمهمة تدبير المديرية الإقليمية بمراكش
2016-09-10
المسائية العربية
تم تكليف السيد أحمد أوشيشة بمهمة تدبير المديرية الإقليمية بمراكش، ابتداء من يوم الخميس 08 شتنبر 2016.
ويشغل المدير الإقليمي المكلف الجديد، حاليا، مهمة رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية بأكاديمية مراكش آسفي، بعد أن تم تثبيته في هذا المنصب، من طرف السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في إطار الحركية الأخيرة التي شهدتها الأكاديمية.
وللإشارة، فإن السيد أحمد أوشيشة، مفتش للتخطيط التربوي من الدرجة الممتازة، سبق له أن تقلد عددا من المهام والمسؤوليات التربوية، كرئيس لمصلحة التخطيط والبناءات والتجهيز، بالمديرية الإقليمية بالحوز، ورئيس لمصلحة الخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه ولقسم التخطيط والخريطة المدرسية بالأكاديمية.