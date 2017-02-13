تكليف العلامي القريشي بمهمة تدبير المديرية الإقليمية لقلعة السراغنة

أكد بلاغ إخباري توصلت المسائية العربية بنسخة منه أن اكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي قامت بتكليف العلامي القريشي بمهمة تدبير المديرية الإقليمية لقلعة السراغنة، ابتداء من يوم الإثنين 13 فبراير 2017. وذلك خلفا لعبد الحكيم حجوجي، المدير الإقليمي السابق.

ويشغل المدير الإقليمي، المكلف، حاليا، مهمة رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية لقلعة السراغنة. وهو مفتش للتخطيط التربوي من الدرجة الممتازة، سبق له أن تقلد عددا من المسؤوليات التربوية