تهنئة للصحفي عبد الرزاق القاروني، رئيس مكتب الاتصال بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي، بمناسبة ازدياد مولودته الجديدة

بفضل الله وتوفيق منه، رزق الزميل الصحفي عبد الرزاق القاروني، رئيس مكتب الاتصال بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش- آسفي، يوم الجمعة 28 من ذي الحجة 1437هـ الموافق لـ 30 شتنبر 2016 م، بإحدى مصحات مدينة مراكش، بمولودة جديدة اختار لها، رفقة زوجته، من الأسماء اسم “ريحانة”.

وبهذه المناسبة السعيدة، تتقدم الجريدة الإلكترونية “المسائية العربية“ بأحر التهاني للأخ القاروني ولحرمه الكريمة، متمنية أن تترعرع هذه المولودة الجديدة في كنفهما، وترفل في البهجة والسعادة وتتمتع بالصحة والعافية، وسائلة المولى عز وجل أن يجعلها من الصالحات القانتات، وقرة عين، في الدنيا والآخرة، لوالديها المحترمين، ويحفظها بما حفظ به الذكر الحكيم. إنه سميع مجيب.