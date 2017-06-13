توحيد العطل المدرسية بالنسبة لجميع الجهات

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه شارك في هذا التقييم عينات من جميع مكونات المنظومة التربوية (تلاميذ وأساتذة ومديرو المؤسسات التعليمية ومفتشون تربويون..) وكذا عينات من جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ومن جمعيات المجتمع المدني. وأضاف البلاغ أن الوزارة حرصت من خلال المقرر الوزاري الصادر عنها والخاص بتنظيم السنة الدراسية 2017-2018 ، على توزيع متوازن لفترات الدراسة والتحضير للامتحانات، وكذا العطل المدرسية، حيث عملت على برمجة عطلة مدرسية بعد كل سبعة أسابيع من الدراسة في المتوسط، مع توحيدها بين التعليم المدرسي والجامعي . وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على مقتضيات المقرر الدراسي وتواريخ المراقبة المستمرة والامتحانات وكذا تواريخ امتحانات الكفاءة المهنية والتربوية ولوائح العطل المدرسية من خلال البوابة الالكترونية للوزارة www.men.gov.ma .