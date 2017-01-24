مواعيد ثقافية ـ توقيع كتاب نقدي جديد لشعيب حليفي ـ : ثقافة الرواية

المسائية العربية الثقافية تعقد المديرية الجهوية لوزارة الثقافة جهة الدار البيضاء سطات لقاء تقديميا للمؤلف النقدي الجديد للكاتب شعيب حليفي ( ثقافة النص الروائي ) وذلك يوم السبت 28 يناير 2017 في الساعة الرابعة عصرا بخزانة المعارف الكائبة بجوار المديرية الجهوية بلارميطاج زنقة الناظور بالدار البيضاء. وسيعمل نور الدين صدوق على تقديم الكتاب في جلسة يسيرها الميلود عثماني بحضور المؤلف ومكتبة المدارس، ناشرة الكتاب، والجمعية البيضاوية لكتبيين ونادي القلم المغربي. ومما جاء على ظهر الغلاف: الرواية هي ذلك الساحر القابض على أسرار الخيال في دائرة الأجناس الأدبية، وقد ظل لقرون متخفيا في أثواب تعبيرات كثيرة؛ وحينما أصبح هذا الساحر معلوما تحت اسم واحد ومئات الألقاب، عاد إلى كل ثيابه وأقنعته وألاعيبه مُجَدِّدا ومبدعا، سحره في أشكاله ولغاته وما يجود به من مواضيع، يُخرجها من خياله الذي يقف، دائما، على الحافّات الخطرة لما نفكر فيه ونحياه. وسحر الرواية أنها تبحث عن الممكن والمحتمل الذي بينه وبين ما نرى شَعرة لا تكاد تُرى. وفي هذا السياق، تطرحُ الرواية العربية وضمنها المغربية على قارئها، في كل لحظة، أسئلة مُرتبطة بالذات والمجتمع، وهو أفق تشتركُ فيه غالبية النصوص المميزة. لكن لكل نص هويته في تشكيل النسيج الجمالي للقول السردي، يُثري الكتابة باعتبارها حقلا مشتركا لتشكل التخييل والبناءات المعرفية؛ ولكل روائي استراتيجيته في الكتابة، تعكس خصوصيته الفنية والأسلوبية. من ثمة يخوض هذا الكتاب تجربة في القراءة النقدية التي تحاول أن تكون قريبة من هذا السحر بأسراره اللامحدودة.