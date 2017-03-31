جامعاتنا اليوم؛ أزمة إصلاح

المسائية العربية

الطالب الباحث: ياسين بن ايعيش

إن واقع مؤسساتنا المجتمعية بصفة عامة، وجامعتنا بصفة خاصة، وما يطبعها من تأزم على مستويات التخطيط و التدبير، يخلق ما لا حصر له من التوترات، مما ينعكس سلبا على مردوديتها، ويكرس بونا شاسعابين المستفيدين من هذه المؤسسات، وبين من تولى لهم أمور تسييرها. إن هذا الواقع البئيس يدعونا لا محالة للاستفسار عن ماهية الخلفيات التي تقف من وراء هذه التوترات؟، وعن الكيفية والسبيل الأمثل لتجاوزها؟.