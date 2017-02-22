جامعة القاضي عياض شريكة في إنجاز علمي متميز مع وكالة الفضاء الأمريكية نازا

هذا الاكتشاف يدل على تميز موقع أوكايمدن وديناميكية الباحثين الذين يقفون وراء هذا المكتسب الفريد من نوعه في المغرب والمنطقة. ترابيست الشمالي بصدد عملية إعادة تحقيق النجاح الممتاز للاتلسكوب موس و اللذي بمجرد تركيبه في أوكايمدن في عام 2011 اكتشف مذنبات جديدة (أربعة حثى اليوم) وكويكبات جديدة بالقرب من الأرض (أيضا أربعة) بالإضافة إلى أكثر من مليون من القياسات ثم إرسالها إلى مركز الكواكب الصغرى للاتحاد الفلكي الدولي الذي يصنف مرصد أوكايمدن من بين أفضل 10 في العالم في اكتشاف جثث صغيرة في المجموعة الشمسية (7 في عام 2016 و37 في كل العصور من بين ما يزيد على 500 مراصد عالمية).