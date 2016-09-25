جامعة رومانية تمنح دكتوراه فخرية للأستاذ عبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض ورئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية،

مراكش المسائية العربية

حصل رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، السيد عبد اللطيف ميراوي على لقب دكتوراه فخرية تسلّمها يوم الجمعة 23شتنبر2016 من طرف رئيس جامعة Pitestiالسيد DUMITRU CHIRLEȘAN في حفل أقيم على شرفه برومانيا.

ويعتبر هذا اللقب الفخري الذي حصل عليه رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش من أرقى الجوائز وأرفع الأوسمة والتكريمات التي تسلمها جامعة Pitesti إلى الشخصيات المرموقة ذات مسار حافل بالإنجازات والتي قدمت مساهمات في مجال خبرتها أو أثرت في محيطها العلمي والجامعي.

وتميز الحفل المذكور ٫الذي شاركت فيه عدة شخصيات بارزة ورؤساء الجامعات ٫ بالكلمة التي ألقاها السيد عبد اللطيف ميراوي والتي شكر فيها الجامعة المستضيفة ومكوناتها مبرزا التعاون القائم بينه وبين الجامعة المذكورة ومعبرا عن طموحه في تطوير العلاقة بين الجامعتين.

وأهدى بالمناسبة هذا التميز إلى جميع الأساتذة والأطر الإدارية والتقنية والطلبة المنتمين إلى جامعة القاضي عياض وأيضا إلى الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF).

وركز السيد عبد اللطيف ميراوي اثناء مداخلته على التحديات الراهنة التي يواجهها التعليم العالي معتبرا ادماج الرقمنة كأداة للابتكار وتغيير المفاهيم داخل الجامعة. كما أشار الى الدور الفعال التي تلعبه الرقمنة في تسهيل الولوج للتكوين وتعزيز الاليات البيداغوجية وفتح افاق جديدة رغم كونها تشكل تحديا يخص مختلف مكونات منظومة التعليم العالي.

وللإشارة فان الدكتور عبد اللطيف ميراوي كان قد حاز على لقب دكتوراه فخرية من جامعةCluj-Napoca برومانيا لنفس الاعتبارات العلمية في سنة 2005֖وجامعة .NorthwesternPolytechnicalUniversity بمدينة سيان (Xi’an)الصينية في 2015.