جثمان يوسف زغبة، أحد منفذي هجوم لندن سيدفن بالمغرب

وقالت والدة يوسف زغبة، وهي إيطالية الأصل، إنها لا تريد أن يدفن ابنها في إيطاليا، قائلة “لا أريد رؤية جثمانه.. إنه شيء مهول(…) لن أذهب إلى لندن أو المغرب، في فاس سيكون والده هناك للإشراف على شعائر الدفن”.

يشار إلى أن بوسف زغبة هو مغربي ازداد في فاس من أم إيطالية وأب مغربي قبل أن ينتقل إلى البلد الأوربي حيث قطن رفقة أسرته في بولونيا شمالي البلاد.

وحسب الأم الإيطالية، وهي مسلمة، فإن ترحيل جثمان يوسف زغبة رهين بقرار السلطات الأمنية، على أنها ثمنت قرار أئمة في بريطانيا رفضهم إقامة صلاة الجنازة على ابنها.