جماعة عرباوة – إقليم القنيطرة “749 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات”

المسائية العربية نظمت المندوبية الإقليمية للصحة بالقنيطرة، بمبادرة من السيد عامل إقليم القنيطرة، قافلة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة ساكنة الجماعة الترابية عرباوة، وذلك يوم الخميس 08 يونيو 2017 بمقر المركز الصحي عرباوة. وتهدف هذه القافلة إلى المساهمة في فك العزلة عن الأسر الفقيرة والمعوزة في المناطق البعيدة، وتقريب الخدمات الصحية العامة والمتخصصة من ساكنة هذه المنطقة. ولنجاح هذه التظاهرة، تمت تعبئة خمسة أطباء أخصائيين (طب الأطفال، طب الجهاز الهضمي، طب السكري، طب الجهاز التنفسي، طب النساء والتوليد)، وثمانية أطباء في الطب العام، و14ممرضة وممرض، صيدلي ومساعد صيدلي إلى جانب عدد من التقنيين والإداريين. وهكذا استفاد ساكنة هذه المنطقة من ما مجموعه 749 استشارة طبية توزعت ما بين 537 الطب العام ،45 طب الأطفال، 80 طب السكري، 30 طب الجهاز الهضمي،22 طب الجهاز التنفسي ،30 طب النساء و التوليد، بالإضافة إلى خدمات طبية تكميلية منها الكشف عن مرض السكري: 170، الكشف عن الضغط الدموي: 170، الفحص بالصدى: 20 والكشف السريع والسري للسيدا 157 مستفيدة. كما تم توزيع كميات مهمة من الأدوية بالمجان على حوالي 749 مستفيدة ومستفيد، وذلك بحسب الوصفات الطبية. وقد خلفت هذه القافلة الطبية، التي مرت في جو من الانضباط والتنظيم المحكم، أصداء طيبة وتجاوبا من قبل الساكنة، كما لقيت استحسانا كبيرا لدى المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.