جمعيات من المجتمع المدني تلقي “البادجات” في وجه رئيس جهة مراكش وتنسحب

و اشار محمد لمطاعي رئيس جمعية الصفوة لحماية السائح، والدفاع عن حقوق التجار والمهنيين وعضو المناظرة الجهوية مراكش آسفي أن أحمد أخشيشن رئيس مجلس الجهة يؤكد

على ضرورة خلق رؤية موحدة للشراكة في مجال التربية والتكوين بين كل الفاعلين والمتدخلين، ولكن عمليا يقول المطاعي : ” ينهج عكس ذلك، حيث يسعى إلى إقصاء جمعيات المجتمع المدني الجادة ، ويعمل على تمرير برنامج ثبت فشله خلال الفترة التي كان فيها السيد احمد خشيشن وزيرا للتعليم، مشيرا الى ان مدة ساعتين لاتخاذ قرار من هذا الحجم، تعتبر استهتارا وضياعا للوقت.