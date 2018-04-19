جمعيات من المجتمع المدني تلقي “البادجات” في وجه رئيس جهة مراكش وتنسحب
المسائية العربية
خلال الملتقى الجهوي حول منظومة التربية والتكوين بجهة مراكش اسفي الذي احتضنه مركب الاوقاف الاسلامية باب اغلي يوم الاربعاء 18 أبريل 2018 ، انتفض بعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني بمراكش احتجاجا على ما أسموه إقصاء وإمعانا في التضييق على تلك الجمعيات وإقصائها من البرنامج المخصص للملتقى ومن الورشات لأغراض مجهولة، محملين مسؤولية التردي إلى رئيس الجهة,
و اشار محمد لمطاعي رئيس جمعية الصفوة لحماية السائح، والدفاع عن حقوق التجار والمهنيين وعضو المناظرة الجهوية مراكش آسفي أن أحمد أخشيشن رئيس مجلس الجهة يؤكد على ضرورة خلق رؤية موحدة للشراكة في مجال التربية والتكوين بين كل الفاعلين والمتدخلين، ولكن عمليا يقول المطاعي : ” ينهج عكس ذلك، حيث يسعى إلى إقصاء جمعيات المجتمع المدني الجادة ، ويعمل على تمرير برنامج ثبت فشله خلال الفترة التي كان فيها السيد احمد خشيشن وزيرا للتعليم، مشيرا الى ان مدة ساعتين لاتخاذ قرار من هذا الحجم، تعتبر استهتارا وضياعا للوقت.
وقبل انسحاب المحتجين، ألقوا ” البادجات ّ على الارض معبرين عن انسحابهم من هذا الجمع، ورفضهم المشاركة في فعاليات ملتقى مخدوم سلفا.
واشار محمد لمطاعي ان جمعيات المجتمع المدني بمراكش بصدد توقيع بيان استنكاري بخصوص هذا اللقاء