حادثة سير بين مراكش واكادير : تفضي إلى مصرع 10 أشخاص حرقا، وإصابة 22 آخرين

المسائية العربية

أفادت السلطات المحلیة لولایة سوس – ماسة أن 10 أشخاص لقوا حتفھم حرقا فیما أصیب 22 آخرين بجروح، حالة أحدھم جد بلیغة، جراء حادثة سیر وقعت في الساعات الأولى من صباح الیوم السبت بالطریق السیار على بعد 41 كیلومتر عن مدینة أكادیر.

وأوضح المصدر أن الحادثة نجمت عن اصطدام شاحنة بحافلة لنقل الركاب مما أدى إلى اندلاع النیران في ھذه الأخیرة.

وأضاف أنه تم نقل المصابین إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادیر لتلقي الإسعافات الضروریة، فیما استدعت الحالة الصحیة للشخص المصاب بإصابة بلیغة نقله عبر مروحیة تابعة لوزارة الصحة الى وحدة طبیة مختصة بمدینة مراكش.