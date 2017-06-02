حجز وإتلاف 23 طنا من المواد الغذائية خلال الأيام الخمسة الأولى من رمضان

المسائية العربية قامت اللجان المحلية للمراقبة، خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان بحجز وإتلاف 23 طنا من المواد الغذائية منها التمور والفواكه الجافة (4 طن ) واللحوم والأسماك(4 طن) والمشروبات والعصائر(4.5 طن) ومواد أخرى من بين الاكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل (7.3 طن) .

وحسب بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة صدر عقب اجتماع للجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة أمس الخميس ،فإن اللجان المحلية للمراقبة قامت خلال الفترة نفسها بمراقبة 9920 نقطة، حررت خلالها 628 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، واتخذت كافة الإجراءات القانونية والإدارية في حق المخالفين .

وبالنسبة لتموين الأسواق بالمواد الغذائية، سجلت اللجنة الوزاراتية المشتركة بعد استعراض التقارير المتوصل بها من جميع عمالات وأقاليم المملكة، بارتياح توفر هذه المواد بشكل كاف بمختلف الأسواق الوطنية .

وعلى مستوى الأسعار، سجلت اللجنة استقرار أسعار غالبية المواد الغذائية على الصعيد الوطني، باستثناء مادتي الحمص والطماطم، اللتين يتزايد عليهما الطلب مع بداية الشهر الكريم .

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة، وحرصا منها على صحة وسلامة المستهلك، وبهدف الحفاظ على قدرته الشرائية من خلال مراقبة وزجر كل المخالفين، وضعت رهن إشارة كافة المواطنين والمواطنات أرقاما هاتفية (0537687300/08)، للتبليغ عن أي تجاوز يتعلق بأسعار وجودة المواد الغذائية.