حريق باحد الفنادق القريبة من ساحة جامع الفنا يدخل الرعب في نفوس الزوار والتجار انظر الفيديو

المسائية العربية ساد الخوف والهلع في نفوس مجموعة من الزبائن المقيمين بأحد الفنادق الواقعة بحي الفحل الزفريتي المحادي لساحة جامع الفنا ومسجد الكتبية، الى جانب اصحاب المتاجر ممن علموا باندلاع حريق مهول في الفندق المذكور. وعاين شهود عيار السنة النار وهي تضيء سماء الفندق، ويكسر لهيبها سكون الليل حوالي الواحدة والنصف ليلا ، وقد حل بعين المكان رجال الوقاية ومسؤولين محليين, وبعد جهد جهيد تم التغلب على الحريق، فيم فتح تحقيق لمعرفة الاسباب الكامنة وراء الحريق. الحريق تسبب في اضرار مادية، ومن الطاف الله لم تقع اية خسائر في الارواح، علما ان الفندق به زبائن تم اخراجهم وابعادهم عن منطقة الخطر.