حسَن أوريد يفتتح أولى لقاءات المقهى الثقافي بمكناس

المسائيـــة الثقافيــــــة

افتتح المقهى الثقافي أبوابهُ الأولى، بالعاصمة العاصمة الإسماعيلية، مكناس، كرد فعل على الفراغ الثقافي وتراجع الدور الريادي الذي كانت تقوم به الفضاءات الثقافية التقليدية، والتي تخلت عن دورها في تأطير الشباب عموم المواطنات والمواطنين وخلق حراك ثقافي بالمدن والقرى.

وسيتميز إفتتاح المقهى الثقافي، يوم الثلاثاء (13 دجنبر)، بقصر التراب بمكناس، بإحتضان حفل توقيع كتاب “الإسْلام السياسي”، لصاحبه، الدكتور حسَن أوريد، مؤرخ المملكة والناطق باسم القصر الملكي سابقاً.

وذكر المصطفى المريزق، أستاذ علم الإجتماع بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أن ميلاد المقهى الثقافي الذي ستحتضنه العاصمة الإسماعيلية: “بمثابة تحقيق حلم راودني منذ سنوات طوال، وحتى أرد دين كل من علمني القراءة والكتابة، وفتح أمامي أبواب الثقافة والعلم”.

وأكد المصطفى المريزق، وهو فاعل سياسي وحقوقي، أنه يسعى بمعية مجموعة من الفعاليات الجامعية والأكاديمية ن خلال هذه المبادرة التي تعتبر الأول من نوعها على مستوى جهة فاس مكناس، “إنجاح مناظرات ومناقشات نتطلع من خلالها تشكيل وتعزيز نماذج جديدة للعلاقات بيننا”.