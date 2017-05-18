حصيلة التدخلات الأمنية بالصويرة الممتدة من فاتح ماي 2016 إلى غاية فاتح ماي 2017من هذه السنة الجارية

المسائية العربية الصويرة /محمد هيلان لا شك ان الممارسات اليومية ووجود عدة مشاكل مختلفة و مرتبطة بالواقع الإجتماعي تولد احتكاكات بين المواطنين مما يخلق المخالفة و الجنحة و الجناية وكل هذا يتطلب تدخلات أمنية في إطار مكافحة الجرائم و التصدي لها باستحضار الملائمة القانونية و حفظ كرامة المتهم في مجال الإيمان الراسخ بحقوق الإنسان و ترسيخ بناء دولة الحق و القانون.

ان تصاعد ظاهرة الجريمة و ظهور انواع جديدة من الجرائم مرتبطة بالتقدم العلمي و التكنولوجي و بالظروف الاجتماعية والاقتصادية يتطلب يقضة رجال الأمن و تدخلهم بمختلف مكوناتهم و اختصاصاتهم و رتبهم لحفظ النظام العام و حماية الأفراد و استقرارهم و على سبيل المثال و بخصوص حصيلة التدخلات الأمنية لمدينة الصويرة مند فاتح ماي 2016 إلى غاية فاتح ماي 2017 من هذه السنة الجارية و في اطار مكافحة الجريمة فقد تمكنت مكونات المنطقة الأمنية بالصويرة من إنجاز المهام المنوطة بها حسب الآتي :

التحقق من الهوية 12.344 شخص

الأشخاص المبحوث عنهم و تم ايقافهم 335 شخص

عدد المساطر المنجزة 5100

عدد الملفات الواردة 4665

عدد الملفات المنجزة 3556

عدد الأشخاص المقدمون امام العدالة 2927

التدخلات التي تلت النجدة عبر نداء الرقم 19. 650

اما في إطار القضايا الماسة بالأشخاص و الممتلكات و القضايا المرتبطة بالأخلاق العامة و الجرائم الاقتصادية و المالية و الاجتماعية فهي كما يلي :

القضايا الخاصة بالأشخاص إنجاز 888 قضية تم إيقاف 872 شخص

القضايا الخاصة بالممتلكات 978 قضية تم إيقاف 210 شخص

قضاية الأخلاق العامة 142تم إيقاف 170 شخص

الجرائم المالية و الاقتصادية 191 تم إيقاف 185 شخص اما بخصوص السرقات الموصوفة توصلت فرق الشرطة القضائية لجميع الدوائر الامنية بالصويرة لحل العديد من الألغاز في أزمنة جد قياسية فقد تم تفكيك 25 عصابة إجرامية قدم على اثرها أمام العدالة 42 شخص و قد تم التوصل وإيقاف المتورطين بإستعمال أجهزة و تقنيات علمية متطورة للتعرف الجناة

اما بخصوص العمل داخل مسرح الجريمة فكان رجال الأمن في كامل الإستعداد للعثور على مقترفي الجرائم باستعمال

آثار البصمات التي وصل عددها 54

آثار بيولوجية 7

آثار إلكترونية 12

اما بخصوص ترويج المخدرات تم القبض على 158 شخص من أجل الترويج و 388 من اجل الحيازة و الاستهلاك

حجز مواد الشيرا 6913 غرام

سنابل الكيف 14593 غرام

التبغ المهرب 3714

و بخصوص وسائل النقل المحجوزة

5دراجات نارية

3سيارات

.