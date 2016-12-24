حكم براءة لمغتصب طفلة ذات 3 سنوات

بيان
توصلت المسائية العربية ببيان صادر عن جمعية ماتقيش ولادي لحماية الطفولة تستغرب فيه الحكم الصادر، صباح الجمعة 23 دجنبر 2016 عن الغرفة الجنائية، الدرجة الأولى، بمحكمة الاستئناف بالرباط والقاضي ببراءة “مغتصب” طفلة لايتعدى عمرها الثلاث سنوات.
وذكر البيان أن إحدى دور الحضانة الكائنة بمدينة تيفلت كانت مسرحا لاستغلال الطفلة جنسيا من ابن طرف مسيرتها.
وفي هذا الإطار:
*تؤكد جمعية ماتقيش ولادي لحماية الطفولة استغرابها من تمتيع المتهم بالسراح المؤقت في كل مراحل التحقيق والمحاكمة.
* كما تستغرب وبشدة لحكم البراءة الصادر في حق المتهم.
* تؤكد جمعية ماتقيش ولادي لحماية الطفولة مواصلة مساندة الضحية باللجوء إلى استئناف هذا الحكم.
* تؤكد جمعية ماتقيش ولادي لحماية الطفولة تشبثها بالدفاع على حقوق الطفولة بكل الامكانيات المتاحة لها.
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الرئيسة: نجية أديب
الكاتب العام: عبد الرفيع الأومليكي