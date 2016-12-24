حكم براءة لمغتصب طفلة ذات 3 سنوات

بيان

توصلت المسائية العربية ببيان صادر عن جمعية ماتقيش ولادي لحماية الطفولة تستغرب فيه الحكم الصادر، صباح الجمعة 23 دجنبر 2016 عن الغرفة الجنائية، الدرجة الأولى، بمحكمة الاستئناف بالرباط والقاضي ببراءة “مغتصب” طفلة لايتعدى عمرها الثلاث سنوات.