حلاق يشرمل زميله ويرسله إلى مستعجلات ابن طفيل بمراكش

المسائية العربية شهد حي أزلي بتراب مقاطعة المنارة بمراكش عشية أمس الجمعة ثاني يونيو الجاري عراكا عنيفا بين شخصين يمتهنان الحلاقة أصيب على إثره أحدهما بجروح وصفت بالخطيرة.

وحسب مصادر عليمة، فإن حلاقا دخل ساعات قليلة قبيل موعد الإفطار في شنآن مع زميله في المهنة، قبل أن يتطور الأمر إلى عراك عنيف بينهما حيث أمسك أحدهما بسكين مزود بشفرة الحلاقة “زيزوار” وشرع في تمزيق جسده غريمه ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في أنحاء مختلفة من جسده ليسقط مدرجا في دمائه.

وتضيف مصادرنا، أن الضحية نقل إلى قسم المستعجلات بمستشفى إبن طفيل بمراكش حيث تم ايدعه غرفة الإنعاش تحت إشراف طاقم طبي خاص حيث لا يزال يرقد نظرا لوضعيته الصحية التي وصفت بالحرجة.