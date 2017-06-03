حمار يعض طفلا ذو 10 سنوات ويرسله إلى المستعجلات بشيشاوة
2017-06-03
المسائية العربية
تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، مساء أمس الجمعة، لعضة حمار مسعور الأمر الذي نجمت عنه إصابات خطيرة في رجل الطفل وذلك بحي التقدم بجماعة سيدي المختار بإقليم شيشاوة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الحمار المسعور كان يتجول بكل حرية، قبل أن يتسبب في جروح بليغة لأحد الأطفال بالحي المذكور، حيث قام برفسه وإسقاطه على الأرض، وبدأ في عضه عضات متتالية على مستوى رجله اليمنى، وكاد أن يمزق ساقه بأسنانه.
وأضافت ذات المصادر أن الضحية لم يجد وسيلة نقل تقله الى المستشفى، قبل أن يتطوع سائق طاكسي وينقله الى مستعجلات المركز الاستشفائي محمد السادس بشيشاوة، حيث أجرى عملية جراحية لتقطيب الجرح، قبل خضوعه لتلقيح من سعار عضة الحمار.