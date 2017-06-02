حول الوضعية الوبائية للحمى المتموجةبإقليم العيون
2017-06-02
المسائية العربية
تعلن المديرية الجهوية للصحة بالعيون بتنسيق مع المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالعيون أنها شخصت بعض الحالات المعزولة والمتفرقة للحمى المتموجةBrucellose humaine، وهي حالات تقل بكثير عما سجل في السنوات السابقة خاصة سنة 2007، حيث بلغ عددها آنذاك 21 حالة.وتبقى هذه الحالات المسجلة حالات عادية دون مضاعفات،وقد تمت معالجتها وتزويد أصحابها بالأدوية مجانا.
وعلى إثر ذلك، قامت المصالح الطبية المحلية،بوجه السرعة، كما هو معمول به في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الحمى المتموجة، بتقصي وبائي حول جميع الحالات المسجلة مع تعزيز المراقبة الوبائية لهذا الداء.
إضافة إلى ذلك، باشرت المصالح البيطرية التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالعيون، بتنسيق مع السلطات المحلية، ببحث ميداني استهدف المنتوجات المعروضة بالإضافة إلى حملة لرصد صحة قطعان الماشية في الجهة.
وتجدر الإشارة إلى أنهذا المرض لا ينتقل من شخص إلى آخر، ويصيب الإنسان عن طريق الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة، أو استهلاك اللحوم الناقصة الطهيأو الحليب ومشتقاته غير المبسترة.
ونؤكد للرأي العام أن هذه الحمى لا علاقة لها بالمداواة الموسمية التي تمارس علىقطعان الماشية.
وإذ تتعهد المصالح المختصة باطلاع الرأي العام على نتائج البحث الميداني وعن أي مستجدات تخص الوضعية الوبائية لهذاالداء، فإنها تدعو المواطنين إلى ضرورة الطهي الجيد للمنتوجات الحيوانية وكذاتجنب استهلاك الحليب غير المبستر وكذا مشتقاته غير المبسترة.