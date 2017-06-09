حي المدارس بالحوز يتالق في الحفل السنوي لمشروع الإنتاج المشترك للنظافة

المسائية العربية/رضوان الرمتي تألق في الحفل السنوي لمشروع الإنتاج المشترك للنظافة الذي نظمته جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب وشركاؤها بمقر وزارة البيئة بالرباط يوم 05 يونيو 2017 بمناسبة اليوم العالمي للبيئة وبحضور السيد وزير التربية الوطنية ووزيرة البيئة …وخلاله تم توزيع الجوائز على الأحياء والمدارس الفائزة في مسابقة المدرسة النظيفة والحي النظيف والمشاركة في مشروع الإنتاج المشترك للنظافة وبهذه المناسبة تم تتويج حي المدارس بتحناوت بمشاركته الأولى والفعالة في المشروع وقد تم تقديم الجائزة من طرف السيدة نزهة الوفي وزيرة البيئة وقد قام كل فرع بعرض إنجازاته ومراحل تطورالمشروع وآفاقه المستقبلية خاصة فيما يخص ترسيخ عملية فرز النفايات وتثمينها في أحيائنا ومدارسنا وإرساء سلوك النظافة في حياتنا اليومية.فهنيئا لكل أعضاء فرع الجمعية بالحوزوجمعية تحناوت النظيفة وساكنة حي المدارس وعمالة الحوز والمديرية الإقليمية وبلدية تحناوت وإقليم الحوزعامة .