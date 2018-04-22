خطر …!! . كلاب ضالة تجوب شوارع واحياء مراكش شاهد الفيديو

المسائية العربية

تجوب العديد من الكلاب شوارع واحياء مراكش ،منها المسالم، ومنها المسعور الذي يهاجم المارة ويخلق الرعب في نفوسهم، ومنها من يعشق مطاردة السيارات والدراجات ، ومنها المصاب بالأمراض الجلدية من جذام وقراض ، وبعض الامراض الباطنية المعدية، وكل ذلك يعتبر خطرا محذقا بالمواطن، في غياب الحملات التي كانت تقوم بها الجهات المعنية من اجل الحد من التكاثر والتناسل ، وايضا من اجل سلامة المواطن وحمايته من هجوم شرس ، او عضة كلب تتطلب علاجا دقيقا ومراقبة صحية متواصلة.

الكلاب الضالة يعيش بعضها في الغابات بمحيط صهريج المنارة التاريخي،ويشهد المكان توافد السياح، ويستهوي ممارسي الرياضة، وقد تخرج أحيانا في جماعات تتجول بشارع المنارة وباقي الممرات المحيطة به، مما يهدد سلامة المواطن، خاصة الاطفال والنساء والحوامل منهن على وجه الخصوص.

باب دكالة ايضا وبمحيط المحطة الطرقية، تصادف بين الحين والاخر مجموعة من الكلاب التي تعبر الطريق في اتجاه محيط احد الاسواق الكبرى، أوتاخذ مسار شارع علال الفاسي ، نفس المنظر وبحدة اكثر يرغمك على التوقف ، وتجنب الإثارة بالمدينة الجديدة تامنصورتـ وتزداد شراسة عند مشارف حاويات الازبال التي تقتات منها، وتتعارك فيما بينها من اجل الاستحواذ على الطعام والاستفراد به.

الفيديو مصور باحياء حي المحاميد، حيث تجوب افواج الكلاب داخل الاحياء السكنية، وكما تشاهدون طفل صغير، لا يدرك خطورة الموقف، ويجري نحو الكلاب في اعتقاد منه ان المسألة تدخل في إطار اللعب واللهو.

فهل تتحرك الجهات المسؤولة من اجل حماية المواطن من الكلاب الضالة؟

اعداد محمد السعيد مازغ