خواطر المجنون (3) لجمال الموساوي

المسائية العربية

جمال الموساوي

1

***

عندما لن يكون أمامك حلٌّ آخرُ

وتكون الهاوية فكرتكِ الأخيرةَ

لا تفكري كثيرا

أنت اقفزي فقط

إلى الأسفلْ.

لن تجدي الفراغ في انتظاركِ

.

2

***

الأخضرُ

أن يكون الربيع جاهزا

مثل قلب في أول الحب.

لكنْ للمفارقةْ

أنا ابن أول الخريف

ولدتُ على مرمى العواصفِ،

فقط

عاطفتي كانت هشة عنما فكرت في الهدنة.

3

***

وقفتِ هناكَ

كنت متعبا أنظر إليك

بينما الذاكرة تستعيد وعيها.

السيء في الحبّ أنه يتقدم في السنّ

ويتركنا خلفهُ نتودد إلى الحنينْ

.

4

***

في العشرين

يكون الحبّ بلا إشكالات كبيرة:

قلب المحبوب مثل جنةٍ وارفة

وعيناه تُطَعِّمان ضوء النهار!

في العشرين

يكون العاشق هشّا جدا

لذلكَ، تلك الندوبُ اللاحقة.

5

***

في العشرين

وأنت تقنع نفسك بالحب

تتشابه الفصول

تستوي الأرض عندك والسماء

وتنسى

تنسى نفسك والناس والله.

في العشرين

تكون ثمة فكرة واحدة

أن تكون عينا المحبوب مرآتك الخاصة

.

6

***

الحب مسافة متعبة:

تحت سماء صافية،

على طريق بلا أشجار،

بنبع ماء فقط في القلب

يقطعها العاشق بلامبالاة

.

7

***

كل ما كان يملكه قلب

وقصائد بريئة مثل عينيها

وأرق بالليل

كل ما كان يملكه هو العالم

مملكة واسعة من الأحلام

وهي الملكة

.

8

***

مع أن درس المنطق في السادسة ثانوي لم يكن في المتناول،

لم يكن العاشق ليستسلمَ،

ما المنطق في نهاية الأمر؟

للعقل منطقٌ.

وللقلبِ أخرُ: الخطان المتوازيان يلتقيان.

لا محالة. يلتقيان في الحلم

.

9

***

في العشرين،

يكون العالم بلا سقفٍ.

في هذه الحال يمكنك أن تحلم على هواكَ

لا النارُ تصدكَ

لا الماءُ يتيح لك أن ترى صورتك بوضوح.

في العشرين،

فقطْ،

تحاولُ أن تقول: هذا أنا

.

10

***

في العشرين

لا ينظر العاشق إلى الوراء مطلقا

أمامه خطوة عاثرة

وخطوة موفقة

فعاثرة فموفقة…

لذلك لا يعني الحظ له شيئا

في العشرين

يؤمن العاشق أنه صاحب معجزة

!

11

***

أيضا،

قد يدخل الوعي الشقي من باب الحب:

بسيط

ابن بسيطة

ابن بسيط

يقع فجأة في حب الحياة !

12

***

في العشرين

كان في العاشق اثنان:

كان نزارٌ هناك

وكان درويشُ.

كان “الرسم بالكلمات” على رفٍّ في القلب،

وكان “مديح الظل العالي” وغيرُه يطرقُ عاطفتي من باب آخرَ

.