تكوين صحفيين بمراكش قبيل انعقاد المؤتمر الدولي “22 COP “من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المسائية العربية

نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ، المكلفة بالبيئة، دورة تكوينية لفائدة الصحفيين تحت عنوان : ” تقوية القدرات حول انبعاثات منخفضة لغازات الاحتباس الحراري بالمغرب “. وذلك يومي الجمعة والسبت 30 شتنبر ـ 1 أكتوبر 2016 ،بمراكش

وصرح الأستاذ محمد بنيحيى للمسائية العربية أن هذا اللقاء التكويني يأتي في إطار الوعي بضرورة إشراك وسائل الإعلام وتقوية قدرات الصحفيين والصحفيات حتى يكونوا على معرفة تامة بالمستجدات وما له علاقة بالبيئة والمناخ والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وأضاف أن اللقاء يهدف كذلك إلى اخبار الصحافة الوطنية بسير أشغال المؤتمر العالمي للمناخ كوب 22 ، ، الذي سينظم في مدينة مراكش ما بين 7 و18 (نوفمبر) المقبل، وذلك على عدة مستويات منها : المستوى التقني والمضمون والاجهزة . ..

و يرمي أيضا إلى تهييء الصحافة لتلعب دورها بمهنية ، وتكون على دراية بالعملية برمتها، والإحاطة بكل ما يفيدها في مواكبة الحدث، سواء تعلق الأمر بالتحديات المناخية والتساؤلات المطروحة على كوب 22 ، وأيضا على مستوى الحلول المرتقبة، والتجادبات الدولية، ومكامن القوة والضعف بين الدول الغنية والسائرة في طريق النمو، وطريقة عمل اللجن المراقبة والتقويم ، وسبل الحصول على الدعم، وغيرها من الخيوط التي تسهل على الصحفي الولوج إلى المعلومة، واستغلالها بالشكل الصحيح. إلى جانب استحضار الاعلامين للعناوين الرئيسية التي ستكون حاضرة بقوة في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية “كوب 22” ،COP22، ومواكبة أهم القضايا المطروحة،

واعتبر بنيحيى أن تفاعل الصحافة ضروري، على اعتبار الدور الذي تلعبه على مستوى تعبئة المجتمع المغربي وتقريبه اكثر من الحدث، وأيضا على مستوى التحسيس والتوعية لكافة الشرائح المجتمعية .. مشيرا إلى ما يشهده المغرب اليوم من طفرة نوعية ووعي متزايد بأهمية المحافظة على البيئة، وتهييء الوسائل الكمينة بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة خاصة المستدامة منها والصديقة للمناخ، ومن التجارب والخبرات الدولية في إطار الاتفاقيات والعلاقات التي تربط الدول والشعوب.

كما شهد اللقاء عرضين قيمين قام بإلقائهما الاستاذ المكون منير تمام ، وركز خلالهما على مجموعة من النقط الضرورية لفهم الميكانيزمات التي تتحكم في طبيعة العلاقات الدولية، والمصالح المتبادلة، والاحتياطات المتخذة، إلى جانب الآليات والاساليب المتبعة في تحقيق الاهداف والغايات.

ووقف منير تمام على اتفاقية باريس و الاجواء التي تمت فيها المصادقة على مجموعة من القرارات وسبل تنفيذها، وعن التزام الدول الغنية ومساهمتها المشروطة للدول في طريق النمو او الفقيرة،إضافة إلى استراتيجيات التنمية منخفضة الانبعاثات كأداة لتنفيذ، والاجراءات المعتمدة للتخفيف من الآثار السلبية للغازات الدفيئة

هذه المواضيع وغيرها، كونت أفكارا جديدة لذى الصحفيين والصحفيات الذين حضروا التكوين، وساهمت في تقوية قدراتهم من اجل القيام بتغطيات إعلامية للمواضيع المرتبطة المناخ وما سيتم تداوله في مهرجان كوب 22 بمراكش