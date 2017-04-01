رئيس الكوكب المراكشي ونائبه يحولان ندوة صحفية إلى مسرحية هزلية رديئة على مستوى الشكل والمضمون

تحولت الندوة الصحافية التي عقدها رئيس المكتب المسير لفريق الكوكب المراكشي، أمس الجمعة 31 مارس 2017، إلى مسرحية رديئة الفصول والمشاهد، بعدما حاول الرئيس “محسن مربوح” الدفع بمبررات واهية، والعزف على وثر الأزمة المالية، لتبرير النتائج السلبية التي حصل عليها الفريق في مباريات دوري اتصالات المغرب للمحترفين.

وبدا عدم الإنسجام جليا، والضرب تحت الحزام بين الرئيس، والرئيس المنتدب “فؤاد الورزازي”، إضافة إلى تنطط الكاتب العأم للفريق ومحاولته الركوب على الحوار، ومقاطعته لأسئلة الصحافيين وانتقاذاتهم، ماجعل المدرب “أحمد البهجة” ينتفض في وجهه ويطالبه بالإنضباط.