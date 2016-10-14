رسالة مفتوحة الى وزير العدل والحريات بصفتكم رئيس النيابة العامة

لي الشرف ان أكتب اليكم في اطار المناشدة الحقوقية حول القاضي محمد الهيني، والذي تعرض للعزل من مهنته بقرار إداري من المجلس الأعلى للقضاء، ولقد تتبعتم بلا شك كحقوقي التضامن الواسع معه تضامنا سياسيا وحقوقيا كبيرا معتبرين عقابه كان بسبب مواقفه وآرائه المدافعة عن استقلالية القضاء، ودوره الدستوري الطبيعي في حماية حقوق وحريات المواطنين .

لقد تقدم بطلب الانخراط في مهنة المحاماة والتي أحببتها منذ مزاولتك لها سنة 1984 من خلال دفاعك ومتابعتك لملفات الحقوقيين و “السلفيين”، والمتابعين في قضايا النشر والصحافة وسطع نجمك في الاعلام ايضا من خلال مرافعاتك دفاعا عن زميلك بنكيران حينما كان مديرا لجريدة “التجديد”، وعن رشيد نيني حينما كان مديرا لنشر “المساء” ، واشتهرت بمناصرتك لمبدأ حرية الصحافة بالمغرب وتونس

كما انك أسست منتدى الكرامة لحقوق الإنسان سنة 2006 واستقلت من رئاسته حفاظا على استقلالية هذا الإطار الحقوقي.

فالكثير من الحقوقيين ورجال القانون يعتبرون الهيني رمزا للقاضي الذي يصدح بكلمة الحق دون الخشية من لومة لائم، حتى لو تعرض للعزل والتضييق ، ومعاناته يعرفها الجميع فهو بدون راتب، وبدون معاش أيضا، رغم أنه قضى أكثر من 17 سنة يزاول مهنة القضاء، ويسعى إلى تطبيق مفهوم العدالة في البلاد.

استاذي العزيز

لقد كان قرار قبول مجلس هيئة المحامين بتطوان للاستاذ محمد الهيني بجدول هيئة المحامين بتطوان بردا وسلاما بل قرارا شجاعا وحقوقيا بكل ما لحمولته من معنى فقد استحضر مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومنها حق التظلم والذي يكفل الحقوق والحريات المعترف بها ، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، فقرار هيئة المحامين بتطوان اثلج صدور كافة الحقوقيين ، هكذا كانت مجالس هيئات المحامين وكانت جمعية هيئات المحامين تنصر المظلومين وتدافع عن الحق دون تردد وكانت تقبل في صفوفها مناضلين شرفاء عوقبوا عقوبات قاسية بسبب دفاعهم عن قضايا الحرية والديمقراطية ومنهم من صدرت في حقهم أحكام بالاعدام في قضايا سياسية .