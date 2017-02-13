رشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني يستقبل تلاميذ بتازة

المسائية العربية استقبل رشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ٌيوم الخميس 9 فبراير 2017 ،بالمقر المركزي للوزارة بالرباط، أعضاء نادي التربية على المواطنة وحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية التابع لثانوية النصر التأهيلية بمدينة تازة، وذلك على هامش الرحلة المدرسية التي ٌنظمها إلى الأقاليم الجنوبية، وبعض السفارات الأجنبية، ما بين 2 فبراير إلى غاٌية 01 منه 2017 ،تحت شعار: ” الدبوماسية الموازية التلاميذية رهان أساسي للدفاع عن الوحدة الترابية ومبادرة لسلوك يومي بالمدرسة المغربية”. وتهدف هذه الرحلة المدرسية التي انطلقت من مدينة تازة مرورا بمدينة فاس والرباط، وستستهدف مدن الأقاليم الجنوبية: الداخلة، أوسرد، العيون وبعض السفارات الأجنبية، إلى تعبئة جميع المؤسسات التعليمية بالمغرب من أجل تأسيس نواد تهتم بأنشطة تصب أهدافها في ترسيخ فكرة الدفاع عن قضية وطننا، وتحرك الحس الوطني لدى الناشئة، وتجعل قضية الصحراء المغربية من بين الأولويات الضرورية التي يجب الدفاع عنها في كل وقت وزمان ومرحلة، وإلى اعتبار الدبلوماسية التلاميذية رهان أساسي للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب بالمؤسسات التعليمية،