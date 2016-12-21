زيارة ملكية لمدينة مراكش يوم الاربعاء

المسائية العربية تستعد مدينة مراكش لاستقبال جلالة الملك محمد السادس، يومه الاربعاء 21 دجنبر 2016 ، وستشمل زيارته منطقة حوز مراكش ايضا ويرتقب أن يقف الملك خلال زيارته، على مجموعة من الأوراش التي كان قد أعطى انطلاقتها سابقا، بالإضافة إلى تدشينه لمشاريع جديدة، باقليمي مراكش والحوز ومن ضمن المشاريع التي سيقوم جلالته بتدشينها، محطة الوصول الجديدة لمطار مراكش المنارة الدولي ،وحي الملاح ،ومتحف الفنون بمراكش . واكد مواطنون ان المقدمين اخبروا ساكنة بعض الاحياء الشعبية بهذه الزيارة، وطلبوا منهم الخروج لاستقبال جلالة الملك والترحيب به كما تحدثت بعض وسائل الاعلام عن بعض الاجراءات التي اتخذتها السلطات الامنية كمنع بعض الساكنة المطلة نوافذها على الشارع الذي سيمر منه الموكب الملكي من فتحها يوم الاربعاء، وغيرها من الاجتهادات التي ترمي الى ان تمر الزيارة المولوية للمدينة الحمراء في أحسن الظروف .