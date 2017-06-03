سابقة خطيرة .. تلاميذ يخربون ثانوية بفاس احتجاجا على صعوبة الامتحانات و الأمن يتدخل

المسائية العربية في سابقة خطيرة ، أقدم اليوم السبت ، مجموعة من تلاميذ ثانوية ابن هانئ التأهيلية المجاورة لسجن عين القادوس بفاس، في اليوم الثاني من الامتحان الجهوي على تخريب مرافق ومعدات المؤسسة التعليمية، احتجاجا على صرامة الحراسة و صعوبة أسئلة امتحان مادة الرياضيات. هذا و تقدم مدير أكاديمية وزارة التربية الوطنية بفاس، بشكاية للمصالح الامنية حيث تحركت عناصر ولاية الأمن بالمدينة لاعتقال عدد من التلاميذ الذين ظهروا في شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل، وهم يخربون مرافق الثانوية القريبة أيضا من مستشفى الأمراض العقلية والعصبية، فيما لا يزال البحث جاريا عن آخرين.