سلسلة من الاجراءات لانجاح الدخول المدرسي بعمالة مولاي يعقوب

المسائية العربية

في اطار الدخول المدرسي الجديد بعمالة مولاي يعقوب تم عقد سلسلة من الاجتماعات على مستوى المديرية الإقليمية ابتداء من فاتح شتنبر 2016 ومختلف المتدخلين في الشأن التربوي بالإقليم، خصصت بالأساس للاطلاع على مستجدات الدخول المدرسي الجديد والإجراءات الكفيلة بضمان نجاحه على المستوى الإقليمي ا الصدد حيث تم تعزيز الدخول المدرسي بأسطول النقل المدرسي بالإقليم من خلال إضافة 15 حافلة جديدة بفضل الدعم المتميز للمجلس الإقليمي وللسلطة الإقليمية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث يصل العدد الإجمالي لحافلات النقل المدرسي بالإقليم 56 حافلة وتم اتخاذ جميع لإجراءات المتعلقة بانطلاق الإطعام المدرسي والنقل المدرسي، وفتح الداخليات، وتمكين المؤسسات التعليمية المستهدفة من الكتب واللوازم المدرسية في إطار تنفيذ ’’ المبادرة الملكية مليون محفظة ‘‘، وتهيئ العمليات الخاصة ببرنامج’’ تيسيرو توفير وتوزيع مختلف التجهيزات المكتبية والوسائل التعليمية والمعدات الديداكتيكية على المؤسسات التعليمية المعنية

كماميز الدخول المدرسي الجديد 2016-2017 هو إشراف السلطة الإقليمية على تنفيذ وتدبير” المبادرة الملكية مليون محفظة“ التي من المتوقع أن يستفيد منها ما يناهز 030 96 تلميذ وتلميذة منهم 25488 بالسلك الابتدائي و5472 بالسلك الثانوي الإعدادي.

اما في مجال الإطعام المدرسي بالتعليم الابتدائي تواصل المديرية الإقليمية مع الدخول المدرسي 2016-2017 تقديم هذه الخدمة لما يناهز 20800 تلميذا وتلميذة، ونسجل هنا بقوة مساهمة السلطة الإقليمية في دعم وترقية هذه الخدمة الاجتماعية من خلال:

دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بناء فضاءات الإطعام وتجهيزها،

السهر والعناية بشروط الصحة والسلامة بهذه المطاعم عبر زيارات اللجن التقنية للمطاعم المدرسية والداخليات ودر الطالبة على امتداد طول السنة

وتعو د هده الاجراءات ا التي تنهجها عمالة مولاي يعقوب في شخص السيد العامل وكال السلطاعت الاقليمية لانجاح الدخول المدرسي والرقي بالمنظومة التربوية في الجهة اتخاذ من أجل ضمان دخول مدرسي ناجح ومتميز على المستوى الإقليمي