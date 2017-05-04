شباب أولمبيك وزان يلاقي نظيره لاصيلا بتطوان

حيث يواجه فريق شباب اولمبيك وزان الشباب الاصيلي، و فريق اجاكس طنجة يواجه رجاء السواني في ديربي طنجاوي خالص .

أسفرت القرعة التي جرت اليوم بمقر عصبة الشمال لكرة القدم عن مواجهتين ناريتين في نصف نهائي السد المؤدي للقسم الثاني هواة .

مباراة الاولمبيك و شباب أصيلة ستلعب يوم السبت 13 ماي على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال .

يلاقي الفائز في المباراة المنتصر في الديربي الطنجاوي في ملعب محايد لتحديد الفريق الصاعد الى قسم الهواة.

وسيعرف اللقاء توافد جماهيري كبير بفعل تواجد عدد كبير من الطلبة من المدينتين بتطوان والمستوى الجيد للفريقين طيلة مباريات الموسم.