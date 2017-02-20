شباب الريف الحسيمي ينتصر على فريق الكوكب المراكشي بهدف للا شيء

انهزم فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم امام مضيفه شباب الريف الحسيمي اليوم الاحد 19 فبراير 2017 بهدف للا شيء.وذلك في إطار الدورة 18 من دوري اتصالات المغرب للمحترفين، القسم الاول لكرة القدم.

وكانت المباراة التي اجريت بملعب ميضار الذي يعتبر ثالث اقدم ملعب في الجهة الشرقية بعد ملعب وجدة والناظور، كانت

متكافئة بين الفريقين، حيث اعتمد شباب الريف الحسيمي على الهجوم ومحاولة تسجيل هدف السبق ، في حين ركز الفريق المراكشي على الهجمات المضادة، وكاد البعض منها ان تؤتي اكله، واستمر الضغط من طرف الجانبين الى غاية الدقيقة 74 ، حيث لمست الكرة يد أحد مدافعي الكوكب المراكشي داخل منطقة الجزاء، مما اسفر عن ضربة جزاء اعلن عليها حكم المبارة، و استغلت بشكل جيد من لدن عبد الصمد المباركي، مما اعطى التفوق للفريق المضيف وتسجيله اصابة الانتصار.