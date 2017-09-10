شخص مخمور روع ساكنة الشعوف الكحلين بالعزوزية

المسائية العربية

عاش سكان الشعوف الكحلين ليلة أمس دون نوم نتيجة قيام شخص مخمور بأعمال ارهابية طيلة الليل حيث كسر العديد من قنينات الخمر على أعتاب المنازل وشرع في ضرب الجدران والأبواب والصراخ بقوة والسب والشتم في السكان كما قطع الطريق على المارين الى المسجد لأداء صلاة الصبح. وبهذا فإن سكان حي الشعوف الكحلين أمام القاعة المغطاة العزوزية يتساءلون بإلحاح عن غياب الأمن بهذه المنطقة الحساسة التي تعرف ليل نهار ترويج المخدرات كما ان روائح الكيف والحشيش تنبعث من جوانب الأزقة ومن بعض الحوانيت الموجودة داخل الحي حيث يجلس المخمرون وأصحاب المخدرات لتناول هذه الآفة.