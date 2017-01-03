شخص يعتدي بالسيف على ثلاثة ضحايا بسوق الخميس بمراكش

أكدت مصادر متطابقة أن شخصا كان يمتطي دراجة من نوع ياماها 3 ، اعتدى يوم الاحد 1 يناير 2017 ، على ثلاثة أشخاص بحي الخميس على مشرفة من اعدادية احمد شوقي، مستعملا سيفا .

وتضيف المصادر، أن الشخص المذكور ، روع المكان، الذي كان ممتلئا بالمواطنين، حيث كان يشير بسيفه يمينا وشمالا ، وكادت إحدى ضرباته الطائشة أن تبتر دراع الشاب يوسف 22 سنة، حيث أصيب بجرح غائر نقل على إثره إلى إحدى المصحات الطبية الخاصة بمراكش، وما زال إلى حدود كتابة الخبر يرقد بها تحت إشراف طبي متخصص، في حين لاذ المعتدي بالفرار إلى وجهة مجهولة تاركا ضحاياه مضرجين في دمائهم.