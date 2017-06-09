شرطي يستعمل سلاحة الوظيفي لتوقيف مجرم بتيفلت

المسائية العربية اضطر موظف شرطة يعمل بمفوضية الأمن بمدينة تيفلت، الأربعاء 07 يونيو، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص مبحوث عنه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة باستخدام السلاح الأبيض، معرضا حياتهم وأمنهم لخطر وشيك، وهو ما استدعى استخدام السلاح الوظيفي وإطلاق عيار ناري أصاب المعني بالأمر على مستوى الرجل. وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، بينما تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.