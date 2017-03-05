شركة طيران تزيد من عدد رحلاتها المنخفضة التكلفة من مراكش وفاس

المسائية العربية قررت شركة الطيران منخفضة التكلفة “ريان إير” فتح 13 خطا جويا جديدا ، وستحظى مدينة مراكش بسبع خطوط. واضاف إنها ستطلق ابتداء من أكتوبر المقبل، خطين جديدين يربطان بين إشبيلية (جنوب إسبانيا) وفاس، وبين سانتاندير (شمال) ومراكش. و سيتم تأمينهما بوتيرة رحلتين في الأسبوع ونوه بالمجهودات المبدولة، والقدرة على منافسة باقي الشركات اعتبارا للجودة والاثمنة المنخفضة التي حددتها ريان” إير” وللتذكير فان خطوط الطيران المذكورة يقع مقرها في أوروبا، كما أنها معروفة جيداً بسجلها للسلامة لمدة 29 عام. تخدم هذه الخطوط 180 وجهة في 29 دولة، وهذا يعني أن أكثر من 1600 رحلة يتم تشغيلها من قبلها يومياً. تأسست لأول مرة في عام 1986، وقد نمت من طاقم مكون من 25 موظفاً إلى أكثر من 9000 موظفاً من المهنيين ذوي المهارات العالية.