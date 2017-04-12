شغب وتخريب مدرجات الملعب الكبير بمراكش في مباراة الكوكب المراكشي والرجاء البيضاوي

المسائية العربية

انتهت المباراة التي جمعت فريق الكوكب المراكشي بفريق الرجاء البيضاوي بملعب مراكش الكبير يوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 بالتعادل دون أهداف. وتميزت المباراة بغياب جمهور الكوكب المراكشي عن المدرجات تعبيرا عن غضبه واحتجاجه على ما آلت إليه أوضاع فريقه المفضل،

فريق الرجاء الذي يحتل المراتب المتقدمة ، سيطر على مجريات اللعب في الشوط الاول، واحتكر الكرة في كثير من الاحيان، لكن ذلك لم يشفع له في خلق فرص حقيقية للتسجيل، حيث كانت العمليات دميعها تتكسر على جدار دفاع الفريق المراكشي الذي قاوم باستماثة وروح رياضية عالية، وكان فريق الكوكب يعتمد الهجومات المضادة التي كادت تعطي ثمارها لولا التسرع وعدم التركيز.

وعند نهاية المبارة، قام بعض المحسوبين على جمهور الرجاء البيضاوي من المشاغبين، بتخريب ممتلكات الملعب، وتكسير الكراسي والتراشق بها …مما اسفر عن خسائر مادية فادحة,