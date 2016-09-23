صداع الراس عند الاطفال : أسبابه ، وكيفية التخلص منه

من بين اهم الاسباب المؤدية الى الصداع عند الاطفال ، إهمال إحدى الوجبات الرئيسية أو الوجبة الخفيفة في منتصف الصباح أو الأخرى في منتصف بعد الظهر أو في حال لم يتناول الطفل أي سوائل طوال اليوم.

حرمان الطفل من أخذ قسط كاف من النوم أو تخطي موعد نومه المحدد.

يمكن أن تؤدي الرياضة إلى صداع الأطفال، وربما بسبب الجفاف وتأثيره على نسبة السكر في الدم.