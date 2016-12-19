ضابط في شرطة تركيا هو قاتل السفير الروسي

اكدت مصادر تركية ان قاتل السفير الروسي اندريه كارلوف هو ، هو رجل أمن يدعى مولود الطنطاش، من جنسية تركية يبلغ من العمر 22 سنة، ومتخرج من كلية الشرطة.

وزارة الداخلية التركية افادت بدورها ان السفير الروسي بأنقرة اغتيل على يد ضابط عمليات خاصة بالشرطة التركية .وقد اتخذت عدة اجراءات امنية حفاظا على سلامة العاملين بالسفارة، كما اعتبرت أن الهدف من الحادث هو تخريب العلاقة التي تربط تركيا بروسيا