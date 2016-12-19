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ضابط في شرطة تركيا هو قاتل السفير الروسي

المسائية العربية

 

اكدت مصادر تركية ان قاتل السفير الروسي اندريه كارلوف هو ، هو رجل أمن يدعى مولود الطنطاش، من جنسية تركية يبلغ من العمر 22 سنة، ومتخرج من كلية الشرطة.

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وزارة الداخلية التركية افادت بدورها ان السفير الروسي بأنقرة اغتيل على يد ضابط عمليات خاصة بالشرطة التركية .وقد اتخذت عدة اجراءات امنية حفاظا على سلامة العاملين بالسفارة، كما اعتبرت أن الهدف من الحادث هو تخريب العلاقة التي تربط تركيا بروسيا

15622118_706875989476474_447159619223354583_nواشارت مصادر اعلامية تركية ان القاتل كان  يردد مباشرة بعد اصابته للسفير عبارات “الله أكبر الله أكبر” “لا تنسوا حلب” ضد روسيا من أجل حلب وسوريا.

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