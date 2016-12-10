ضبط ستيني برفقة قاصر بحي باب “هيلانة ” بمراكش يقوده الى المصلحة الامنية

عبد الصادق مشموم / للمسائية العربية أفادت مصادر مطلعة ، أن حي بوطيل بباب هيلانة بالمدينة العتيقة لمراكش ، عرف يوم أمس الخميس 8 دجنبر الجاري . جريمة اسنتكرها الجميع ويتعلق الأمر بإستدراج قاصر من طرف ستيني يشتغل كخياط تقليدي بذات الحي الى محله الذي يمارس فيه حرفته التقليدية ، وخلالها شاهده أحد الأشخاص، فبادر بالاتصال بالمصلحة الأمنية للدائرة الثالثة ، وإبلاغها بالحدث. حلت عناصر الامن بالحي، فقاموا بمداهمة المحل الذي كان موصدا من داخله من طرف ( الستيني وبرفقته القاصر ) فتم القاء القبض عليه في حالة تلبس بجريمته ( الشذوذ الجنسي) . وقد تم اقتياده الى مقر الدائرة الأمنية الثالثة لتحرير محضر الإيقاف طبقا للقانون . واحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث الأمني معه حول المنسوب اليه . واحالته على العدالة لتقول كلمتها في حقه . طبقا لفصول المتابعة وصك الإتهام .