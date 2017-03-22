ضبط كمية من خشب العرعار الأخضر تزن ازيد من 5000 كلغ بالصويرة.

المسائية العربية ضبطت المصالح التابعة للمديرية الجهوية للمياه والغابات للأطلس الكبير شخصا كان يخبئ داخل مخزن كمية كبيرة من خشب العرعار الأخضر حصل عليها بطريقة غير قانونية. وتعتبر مدينة الصويرة من المدن المغربية الاكثر استعمالا لخشب العرعار، حيث تعتبر صناعة العرعار وزخرفته الأولى على مستوى الصناعة التقليدية، و الاكثر شهرة لدرجة يطلق على مدينة الصويرة مدينة صناعة العرعار بامتياز. هذا الاقبال على شراء خشب العرعار، شجع على استهداف اشجار الغابة، والقطع الجائر، والبيع خارج الضوابط القانونية ، الشيء الذي يفرض ضرورة تشديد المراقبة على غابات العرعار، وحماية البيئة من جشع المتاجرين في هذا النوع من الخشب، والتشجيع على غرس الاشجار والعناية بها, وللاشارة فقد أوضح بلاغ للمديرية، أن عمليات التفتيش التي باشرتها في نفس اليوم فرقة من حراس الغابات التابعين للمديرية الإقليمية بالصويرة بالمخزن المتواجد بالصويرة، مكنت من حجز كمية كبيرة من خشب العرعار الأخضر تقدر ب194 قطعة خشب تزن 5707 كيلوغرام.