عاجل مراكش: حالة اغماءات بثانوية ابي العباس السبتي ، ورعب وسط التلاميذ

وأكدت مصادر المسائية العربية أن الضحايا من تلاميذ ثانوية ابي العباس السبتي، بعد تلقيهم للعلاجات الطبية اللازمة، غادروا المؤسسة، في حين تم نقل إحدى التلميذات إلى المستعجلات من أجل تلقي العلاجات الضرورية، مبرزة أن حالة التلاميذ الصحية لا تدعو للقلق

هذا و أخبرت الدائرة الأمنية السابعة التي تقع المؤسسة تحت نفوذها بالحادث، فتم إيقاف أحد التلاميذ اشتبه في كونه الفاعل الأساسي الذي استخدم في غفلة من الجميع قنينة غاز الكروموجين، كما تم فتح تحقيق لمعلرفة الأسباب وراء استخدام غاز مضر بالصحة داخل الفصل الدراسي، و تحديد المسؤولية عن هذا الفعل الطائش.