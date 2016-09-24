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مراكش: عامر وشن على راس لائحة فيدرالية اليسار بدائرة جيليز –النخيل

المسائية العربية: مراكش 

 

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دائرة جيليز –النخيل

وكيل اللائحة

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عامر وشن

مواليد 1957 متزوج أب لابنين

أستاذ  – الاجازة في الاجتماعيات

تحمل المسؤولية في اجهزة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش مند الثمانينات

مسؤول في اجهزة احزاب فدرالية اليسار الديمقراطي

كاتب عام سابق لفرع  المنارة للنقابة الوطنية للتعليم 

فاعل جمعوي في مجال الطفولة والشباب ومحاربة الامية

 

المرشح الثاني في اللائحة

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رشيد الادريسي

مواليد 1963 متزوج أب لطفلين

استاذ – الاجازة في اللغة العربية وآدابها

عضو الهيئة التقريرية الوطنية لفدراليىة اليسار الديمقراطي

فاعل حقوقي في مجال حقوق الانسان  رئيس سابق للفرع المحلي والجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش

عضو المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

 

المرشح الثالث في اللائحة

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أحمد أبو حسي

مواليد 1966 متزوج وأب لطفلين

مستخدم  – المستوى الدراسي جامعي

مسؤول نقابي- كاتب فرع مراكش ومسؤول وطني في نقابة أمانة للقروض الصغرى (ك.د.ش)

عضو فدرالية اليسار الديمقراطي بمراكش

فاعل جمعوي في المجال الثقافي والتربوي

 

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