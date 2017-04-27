عرض تجربة مدينة مراكش في مؤتمرعجمان للتخطيط العمراني2017

المسائية العربية

استعرض مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني خلال إحدى جلساته تجارب مدن شهيرة حول العالم، من بينها مراكش، حيث ناقش المؤتمر تجارب هذه المدن في مضمار تسامح سكانها مع بعضهم ومع زوارهم، وسبل تعزيز قيم التسامح لتصبح مدنا متقدمة في درب السعادة المنشودة.

وقد قدم السيد محمد العربي بلقايد عمدة مدينة مراكش عرضا حول تجربة مراكش ضمن فعاليات مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني في دورته الثامنة حول موضوع” نحو مدن سعيدة لشعوب متسامحة ” مبرزا خصوصية المدينة الحمراء وقيمها الأصيلة ومميزات بيئتها وطبيعتها الخلابة المشرفة على جبال الأطلس الكبير، مسلطا الضوء على المبادرات التي جعلت منها قي مصاف المدن السياحية في العالم ….