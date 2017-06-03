عزل قائد صفع تاجرا بسيدي علال التازي

المسائية العربية أصدر فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة قرارا بإعفاء رجل سلطة من مهامه وسحب منه جميع الاختصاصات الموكولة إليه بصفته قائدا بجماعة “سيدي علال التازي” بعدما ظهر في شريط فيديو وهو يصفع مواطنا. وبحسب ما أكدت يومية “المساء” ضمن عددها لنهاية الأسبوع الحالي، فإن العامل المحمدي أوقف قائد هذه الجماعة عن العمل بشكل نهائي، استنادا إلى تقرير أسود أعده مسؤولو قسم الشؤون الداخلية بشأن تورطه في واقعة الصفع الذي تعرض له المواطن محمد اعيوض، أمام محله التجاري، وهو التقرير الذي تم تعزيزه بتسجيل بالصوت والصورة لما اقترفه القائد. وأضافت الجريدة ذاتها، أن وزارة الداخلية لم تنتظر، طويلا للتأشير على قرار العزل، إذ سارعت إلى المصادقة عليه دونما الحاجة إلى عرض المسؤول المذكور على المجلس التأديبي، و ذلك بعدما عمت حالة من الغليان الشديد داخل أوساط عدد من النشطاء الحقوقين، عقب انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع.