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عم زميلنا لحسن الياسميني، الصحافي بجريدة ” العلم ” في ذمة الله

المسائية العربية

 

ببالغ الأسى و الحزن تلقينا نبأ وفاة السيد عبد السلام الياسميني، عم زميلنا لحسن الياسميني، صحافي بجريدة ” العلم ” وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وعلى اثر هذا المصاب الجلل،  تتقدم  المسائية العربية بأحر التعازي و المواساة للزميل لحسن الياسميني ولكافة أفراد أسرته، سائلين المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ، ويتغمده  بواسع مغفرته ، وينور قبره ويجعله روضة من رياض الجنة، و يسكنه مع الصديقين والشهداء والصالحين، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب الدعاء، 

 

            إنا لله و إنا إليه راجعون

 

محمد السعيد مازغ

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