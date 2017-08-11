عم زميلنا لحسن الياسميني، الصحافي بجريدة ” العلم ” في ذمة الله

ببالغ الأسى و الحزن تلقينا نبأ وفاة السيد عبد السلام الياسميني، عم زميلنا لحسن الياسميني، صحافي بجريدة ” العلم ” وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وعلى اثر هذا المصاب الجلل، تتقدم المسائية العربية بأحر التعازي و المواساة للزميل لحسن الياسميني ولكافة أفراد أسرته، سائلين المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ، ويتغمده بواسع مغفرته ، وينور قبره ويجعله روضة من رياض الجنة، و يسكنه مع الصديقين والشهداء والصالحين،

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب الدعاء،